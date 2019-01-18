Kars Valisi’nin tatil sorusuna cevabı olay oldu

KARS Valisi Türker Öksüz, kent merkezine bağlı Yolaçan Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Öksüz, burada ilk olarak ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerin karnelerini dağıttı. Öksüz'ün ana sınıfı öğrencisi Zeynep Gül Akça Salur ile diyaloğu gülümsetti.

KARS Valisi bağlı Yolaçan Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Ana sınıfında öğrenim gören öğrencilerin karnelerini dağıttı. Sınıfta öğrencilere "Tatilde ne yapacaksınız?" sorusunu soran Vali Öksüz'e minik öğrencilerden Zeynep Gül Akça Salur, "15 gün evde yatacağım." yanıtını verdi. Bunun üzerine Öksüz, minik öğrencinin yanına gelerek sohbet etti. Twitter

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Öksüz, minik öğrenciye yeniden, "Ne yapacaksın tatilde, uyuyamıyor musun, kaçta kalkıyorsun?" gibi sorular yöneltti. Minik Salur da, "15 gün evde yatacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum." cevabını verince sınıfta gülüşmeler oldu. Vali Öksüz de bunun üzerine Salur'a "O zaman sen 15 gün uyu." dedi. Twitter

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YATAKTAN BİLE KALKMAYACAĞIM...Minik Zeynep Gül Akça Salur, karne dağıtımı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karnesini aldığını ifade ederek, "Karnemi aldım, eve gideceğim. Tatilde evde 15 gün uyuyacağım, yataktan bile kalkmayacağım, çok uykusuz kaldım, kaç gündür okula gidiyorum uyuyamıyorum, keyif yapmak istiyorum, mışıl mışıl uyuyacağım." dedi. Twitter

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