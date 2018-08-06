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Karolin Fişekçi: 33 haftalık hamileymişim

Karolin Fişekçi: 33 haftalık hamileymişim

Geniş kitleler tarafından yazar Orhan Pamuk'la yaşadığı ilişki ile tanınan yazar ve ressam Karolin Fişekçi yaptığı paylaşımda Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonucunda 33 haftalık hamile görüldüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 14:19 - Güncelleme: 06-08-2018 14:23

Orhan Pamuk'la yaşadığı ilişki ile tanınan yazar ve ressam Karolin Fişekçi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda Büyükçekmece’de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonucunda 33 haftalık hamile görülen Karolin Fişekçi yaşananlara şu sözlerle isyan etti:

NEDEN BU HAMİLE KADININ KONTROLLERİNİ YAPMADIN
“Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı’na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece’de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz. Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı’nı sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğrurursam ‘nerede bebek?’ diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!”

Karolin Fişekçi kimdir:1982 doğumlu, İki çocuklu bir ailede dünyaya gelen Karolin Fişekçi’nin annesi terzi, babası ise eski yazma ustasıdır. Bir erkek kardeşi vardır. Ermeni olan Karolin Fişekçi aslen Sivas kökenlidir. 1997 yılında Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra ise Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur.

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