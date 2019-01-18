Karnelerini alan lise öğrencileri okul çıkışında bıçaklandı

Gaziosmanpaşa’da bir lisede 2 öğrenci, iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga etti.

Gaziosmanpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, iddiaya göre kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan E.B. ve B.S. okul çıkışında kavga etti. İddiaya göre E.B.’nin, kız arkadaşına, ''Sana sürprizim var'' diye mesaj atmasına sinirlenen B.S., okul çıkışında E.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.B. ve arkadaşı E.T. olay yerinde bıçakla yaralandı.

Olayın ardından ekipler okula sevk edildi. Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından B.S., yakalanarak gözaltına alındı.



