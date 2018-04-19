Karneler ne zaman alınacak-2018 okulların kapanacağı tarih

Karneler ne zaman alınacak, Okullar ne zaman kapanacak 2018 yılı yaz tatili tarihi ne zaman soruları özellikle havaların ısınması tatil planlarının başlamasıyla merak konusu oldu. 2018 yılında okullar 8 Haziran cuma günü kapanacak. MEB takvimine göre 2018-2019 eğitim yılı ise 17 Eylül'de başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN: Yaz tatili planlarını yapmak isteyen bireylerin merak ettiği “okullar ne zaman kapanıyor?” sorusu Google'da sürekli arananlar listesinde yer almaya devam ediyor. 18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatiline girecek.

YAZ TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK: Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak.

MEB İŞ TAKVİMİ 2018 : 2017-2018 Eğitim - öğretim yılının 2. yarıyılı 5 Şubat 2018 tarihinde başladı. Veliler ve öğrenciler şimdiden yaz tatilinin halk diliyle 3 ay tatilin başlayacağı tarihi merak ediyorlar. Yaz döneminin tam başlangıcına denk gelen yaz tatili tatilinin başlangıç ve bitiş tarihi MEB tarafından sene başı MEB İş Takviminde belirlenmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dönem tatilinin sona ermesi ile birlikte milyonlarca öğrenci tarafından yaz tatili ne zaman başlayacak? sorusu gündeme gelmeye başladı.

Yarıyıl (Sömestr) tatili, 19 Ocak Cuma Akşamı saat 17.00'da başladı ve 5 Şubat Pazartesi Sabahında sona erdi.

2017-2018 eğitim öğretim yılı İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayıp 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek. Böylece yaz tatili 8 Haziran 2018 tarihinde başlamış olacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

*1 Ocak Yılbaşı

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

*14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

*15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

*16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

*17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

*15 Temmuz Demokrasi Bayramı

*20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

*21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

*22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

*23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

*24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

*30 Ağustos Zafer Bayramı

*28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

*31 Aralık Yılbaşı gecesi