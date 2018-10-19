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Karnabahar kızatması nasıl yapılır?

Karnabahar kızatması nasıl yapılır?

Karnabahar kızartması nasıl yapılır, karnabahar kızartmasının püf noktaları nelerdir diye merak edenler elmaelma.com'un karnabahar kızartması tarifi tam size göre.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 04:30 - Güncelleme: 19-10-2018 04:30

Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartmasının malzemeleri nelerdir? Hepinizinde bildiği gibi karnıbahar en çok sevilen kış sebzelerinden biridir. elmaelma.com'un haberine göre, karnabahardan yapılacak tariflerin içerisinde en pratik ve en lezzetlilerinden biri de karnıbahar kızartmasıdır.İşte malzeme listesi ve hazırlanışıyla karnabahar kızartması tarifi! 

MALZEMELER: 

1 adet orta boy karnabahar,5 su bardağı sıcak su,1 tatlı kaşığı un

Kızartma harcı için: 2 adet yumurta,1 su bardağı süt,3 yemek kaşığı un,1/4 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Sert yapıda olan kök kısmını kestiğiniz ve yeşil yapraklarını temizlediğiniz orta boy karnabaharı, çiçeklerine ayırın.Karnabaharın kendine has kokusunu alması ve sindirimi rahatlatması adına tencereye aktardığınız unlu sıcak suda karnabaharları 6-8 dakika kadar haşlayın.Haşlanan karnabaharları suyunu süzdürdükten sonra bir kevgir yardımıyla servis tabağına çıkartın.Kızartma harcı için; ayrı bir kaba aldığınız yumurtalar, süt, un ve tuzu bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.Zeytinyağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kızartma harcına tamamen batırdığınız haşlanmış karnabaharları, kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın.Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde beklettiğiniz kızarmış karnabaharları, ılık olarak arzuya göre yoğurt sosuyla birlikte servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Kaynak: elmaelma.com

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