Karlov'un katilinin şifresini Çin'li uzman da kıramadı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin sürdürülen soruşturmada, saldırgan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonunun şifresinin çözülmesi için İngiltere’den Çin uyruklu bir kripto uzmanı getirildi. Ancak bu uzman da şifreyi kıramadı.

ŞİFRENİN KIRILMASI İÇİN GÜVENLİKLİ ODA... Hürriyet'in savcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre Karlov'un katili polis Altıntaş'ın telefonunun şifresinin kırılması için Ankara Adliyesi’nde özel bir oda oluşturuldu. Kapısına x-Ray cihazı konulan özel odada giriş-çıkışların kontrolü için önlem alındı.

İKİNCİ BİR ŞİFRELEME PROGRAMI KULLANMIŞ... Soruşturmayı yürüten savcı Adem Akıncı’nın gözetiminde 72 saat boyunca yapılan tüm çalışmalara karşın, Altıntaş’ın telefonunda bulunan ve bazı uygulamaların açılabilmesi için kurduğu ikinci bir şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı.

16 HANELİ ŞİFRE ÇÖZÜLEMİYOR... 16 haneli olduğu belirtilen şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi. Çalışma sırasında, Altıntaş’ın telefonunun cihaza bağlanmasından sonra, 'Şifre çözümleniyor' uyarısı alındığı, yüzde 25’e kadar ilerleme kaydedilmesinden sonra, sistemin kilitlendiği belirtildi.

ŞİFREYİ ÇÖZEMEDİ AMA 20 BİN DOLARI ALDI... Yabancı uzman şifreyi çözemediği halde daha önceden anlaştığı 20 bin dolarlık ücretini aldığı bildirildi.

iCLOUD ŞİFRESİ SAYESİNDE?.. Savcılığın, telefonun bağlı olduğu iCloud hesabının şifresi sayesinde Altıntaş’ın yazışma ve maillerine ulaştığı ancak telefonundaki FaceTime ve benzeri uygulamasından kimlerle iletişime geçtiğini öğrenebilmek için şifreyi kırdırmaya çalıştığı kaydedildi.

‘ABİ’NİN ŞİFRESİ KIRILDI...Öte yandan, Altıntaş’ı suikasta azmettirdiği öne sürülen FETÖ abisi Şahin Söğüt’ün cep telefonunda, Falcon isimli programın yanı sıra Textme Now ve Signal programları da bulunduğu bildirildi. Polis, eski BTK çalışanı olan Söğüt’ün gözaltında olduğu sırada kırdığı telefon ve hafıza kartının şifresini kırmayı başardı. Böylece Söğüt’ün cep telefonundaki tüm yazışma programlarının içeriklerine de ulaşıldı. Saldırıdan sonra defalarca telefon numarasını değiştiren ve kırdığı telefonu da 4 ay önce aldığı belirlenen Söğüt’ün, ev ve arabasındaki aramalarda ele geçirilen diğer üç telefonun da incelemeye alındığı belirtildi.

APPLE ŞİFREYİ VERMEMİŞTİ... Telefonun şifresi Apple'dan istenmiş ancak olumlu yanıt alınamamıştı.