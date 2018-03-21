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Karlov suikastında bir tutuklama daha

Karlov suikastında bir tutuklama daha

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan kişinin FETÖ ile iltisakı olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 09:20 - Güncelleme: 21-03-2018 09:20

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın Karlov'u öldürmesinin ardından açılan dosyada bir kişi daha tutuklandı. 

Haberdeki iddiaya göre FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen bir kişi ifadesinde şunları söyledi:

"Mevlüt benim sorumlu olduğum örgüt elemanlarından biriydi. Saldırıdan sonra ismini duyduğumda, ismi bana yabancı gelmedi. Çağrışımda bulundu. Benim evime gelmiş de olabilir."

İfadesinin ardından örgüt yöneticisi olduğu belirtilen kişi hakkında, ‘cinayete iştirak’ suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Karlov soruşturmasında Rus uzmanlar da şifreyi kıramadı

 

Büyükelçi Karlov suikastında 5 FETÖ abisi

 

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