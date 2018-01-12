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Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme

Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 18:52 - Güncelleme: 12-01-2018 18:52

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, H.K'nin "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 6 kişi tutuklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 19:13 Aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip, 29 Ekim (2016) günü çıkarılan bir OHAL KHK’si ile üniversite akademisyenlerinin iradelerini kullanmalarına son verip tüm üniversitelere rektör atamayı Cumhurbaşkanının iradesine bırakmıştı.

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