Karlov cinayetiyle ilgili flaş gelişme

Misafir 12 Ocak 2018 19:13 Aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip, 29 Ekim (2016) günü çıkarılan bir OHAL KHK’si ile üniversite akademisyenlerinin iradelerini kullanmalarına son verip tüm üniversitelere rektör atamayı Cumhurbaşkanının iradesine bırakmıştı.