  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Karlov cinayetinde flaş gelişme

Karlov cinayetinde flaş gelişme

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı. Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak"ten suçlanıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-12-2017 22:01 - Güncelleme: 28-12-2017 22:01

ANKARA'da sergi açılışında öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan, tasarlayarak adam öldürmeye iştirakle suçlanıyor.

Ankara'da gözaltına alınan ve adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Timur Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

SERGİDE SİLAHLI SALDIRI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Karlov cinayetinde flaş gelişme haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat