Karlov cinayetinde flaş gelişme

ANKARA'da sergi açılışında öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan, tasarlayarak adam öldürmeye iştirakle suçlanıyor.

Ankara'da gözaltına alınan ve adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Mustafa Timur Özkan, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, Özkan'ın tutuklanmasına karar verdi.

SERGİDE SİLAHLI SALDIRI

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya fotoğraflarının yer aldığı serginin organizatörlüğünü yapan Özkan, 11 Ocak'ta gözaltına alınmış ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 4 kişi tutuklanmıştı.