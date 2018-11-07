Karius'un bileti kesildi! İşte Kartal'ın yeni kalecisi

Beşiktaş'ta kaleci sorunu yeniden ortaya çıkmaya başladı. Tolga Zengin'in yaşının ilerlemesi, Lorius Karius'un da bekleneni vermemesi üzerine siyah beyazlılar kolları sıvadı.

Sezon başında Fabri'yi Fulham'a satan ve sonrasında Liverpool'dan Karius'u 2 yıllığına kiralayan Beşiktaş, kaleci açığını kapattığını düşünüyordu. Ancak Karius'un beklenen performansın altında kalması yönetimi yeni kaleci arayışına itti.

VOLKAN BABACAN GÜNDEME ALINDI

Beşiktaşlı yöneticiler, Medipol Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı gündemine aldı. Başkan Göksel Gümüşdağ ile arası iyi olan Fikret Orman'ın bu konuyu bizzat görüşeceği belirtildi.