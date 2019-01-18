Karius sevgilisiyle aşk gezisinde! Öptü kokladı sarıldı

EN GÜZEL 3. KADIN SEÇİLMİŞTİ: Alman file bekçisi Sophia Thomalla, 2010 yılında FHM tarafından dünyanın en güzel 3. kadını seçilmiş ve dergiye verdiği bir röpörtajında sevgilisi Karius’a göz koyan kızlara meydan okumuştu.

"ONUN İÇİN DİŞİ BİR ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜYORUM": Sophia Thomalla, röportajda, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" dedi.