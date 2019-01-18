Karius sevgilisiyle aşk gezisinde! Öptü kokladı sarıldı

Beşiktaş’ın sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiraladığı Alman file bekçisi Loris Karius, İstanbul’a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile önceki gün Nişantaşı’nda yemek yerken objektiflere takıldı.
AŞK GEZİSİNDE: Habertürk'ün aktardığı habere göre; Beşiktaş’a transfer olduktan sonra Türk kızlarının da gönlünü fetheden aynı zamanda sosyal medya hesaplarından çoğu ünlü Türk kadınına özel mesajlar attığı yönünde haberler çıkan Loris Karius’un aşk gezisi, gazeteciler tarafından görüntülendi.
"ONUN İÇİN DİŞİ BİR ASLAN GİBİ DÖVÜŞÜYORUM": Sophia Thomalla, röportajda, "Onun için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence etraftaki en güçlü adamlardan biri. Bu yüzden buna ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Benim omurgam sağlam" dedi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER