Karısının çıplak fotoğraflarını gördü sonra korkunç!

ABD Alabama'da yaşayan 44 yaşındaki William Jeffrey West, karısı Kathleen Dawn West'i öldürmekten yargılanacak. Kathleen Dawn West'in yarı çıplak cesedi, geçtiğimiz Ocak ayında Calera kentindeki evinin yer aldığı sokakta bulunmuştu. Jeffrey West'in karısının başına şişeyle vurarak öldürdüğü yönündeki bulgular, dava dosyasında.
ABD'nin dikkatle takip ettiği davada, çifte hayat yaşayan 42 yaşındaki kadının porno yıldız ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada birçok seksi görüntü yayınlayan Kathleen Dawn West, görüntülenme karşılığında para alıyordu. Kurbanın avukatı John Robbins, koca Jeffrey West'in eşinin internette yaptıklarından haberi olduğunu savunuyor.
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