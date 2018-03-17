Karısının çıplak fotoğraflarını gördü sonra korkunç!

ABD'nin dikkatle takip ettiği davada, çifte hayat yaşayan 42 yaşındaki kadının porno yıldız ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada birçok seksi görüntü yayınlayan Kathleen Dawn West, görüntülenme karşılığında para alıyordu. Kurbanın avukatı John Robbins, koca Jeffrey West'in eşinin internette yaptıklarından haberi olduğunu savunuyor.