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Karısını kucağında bebeği varken döve döve bayılttı! Kadın şikayetçi olmadı...

Karısını kucağında bebeği varken döve döve bayılttı! Kadın şikayetçi olmadı...

KAHRAMANMARAŞ'ta boş bir arazide Musa K. isimli adam, kucağında bebek olan ve yanlarında çocukları da bulunduğu sırada eşi A.K.'yi döve döve bayılttı. Görüntüler üzerine eşi gözaltına alınan kadın eşinden şikayetçi olmadı...

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:39 - Güncelleme: 31-10-2018 11:45

KAHRAMANMARAŞ'ta 30 Ekim 2018 günü Şazibey Mahallesi üzerinde bulunan boş arazide Musa K. isimli adam, kucağında bebek olan eşini A.K.'yi döverek bayılttı. Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntülere göre Musa K. (29) , yanında 2 çocuk ve kucağında da bebek olan eşi A.K. (24) ile tartışmaya başladı. 

ÇOCUKLARI AĞLADI O DÖVDÜ... Tartışma sırasında Musa K., eşi A.K.'yı defalarca tokatladı. Bu sırada çocukların yaşananlardan dolayı ağladıkları görüldü. Çocukların feryatları ve kadının engellemeye çalışmasına rağmen şuurunu kaybettiği görülen kişi, şiddet uygulamayı sürdürdü.

YEDİĞİ DAYAKTAN BAYILDI... A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılırken, bebek ise vücudunun altında kaldı. İki küçük çocuk ise dizlerinin üzerinde çökerek ağlamayı sürdürdü.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE... Tüm bu yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, Musa K.'yi gözaltına aldı.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI... İfadesi alınan A.K. ise eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Eşini darp eden Musa K., hakkında eşi şikayetçi olmasa da kamu davası açılacağı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 12:05 şikayetçi olmasına gerek var mı? eş olması şiddet uygulama özgürlüğü verir mi? kişinin bireysel yaşam hakkı yok mu? fiziksel bütünlüğüne yapılan saldırı için devlet ağır ceza vermeli.

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