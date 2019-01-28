Karısını kardeşiyle evlendirdiler! Müge Anlı'da Türk filmi gibi olay

EŞİNİ KARDEŞİYLE EVLENDİRDİLER KÖYE DÖNMEKTEN VAZGEÇTİ: Mardin’de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan’a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü. 1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan’ı evlendirdi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.

