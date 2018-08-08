Karısını istemediler diye dehşet saçtı! Baba öldü, anne ve yenge yaralı...

İSTANBUL Ataşehir'de moto-kuryelik yapan koca, eşi ile evlenmesine razı olmayan babasını kalbinden bıçakladı.Araya giren annesini de kalçasından bıçaklayan Ozan K. evden çıkarken karşılaştığı yengesi Meryem K.'yi de baldırından yaraladı. Kalbinden yaralanan baba kurtarılamadı.

AİLESİ EŞİ İLE EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKTI

İstanbul Ataşehir'de moto-kuryelik yapan Ozan K. (26) eşi ile evlenmesine razı olmayan babası Hasan K.'yi (54) öldürdü. İddiaya göre; Ozan K. iki yıl önce sosyal medyada Zümrüt K. ile tanıştı. İkili evlenme kararı aldı. Ozan K.'nin ailesi evlenmelerine karşı çıktı. Ozan K. ailesini dinlemedi, Zümrüt K. ile evlendi. Anne babasıyla bu nedenle sürekli tartıştı.

BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Olay günü Ozan K. anne babasının yaşadığı eve geldi. Babasıyla tartıştı. Kavga büyüyünce Ozan K. babası Hasan K.'yi kalbinden bıçakladı. Araya giren annesini de kalçasından bıçaklayan Ozan K. evden çıkarken karşılaştığı yengesi Meryem K.'yi de baldırından yaraladı. Kalbinden yaralanan baba kurtarılamadı.