  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Karısını istemediler diye dehşet saçtı! Baba öldü, anne ve yenge yaralı...

Karısını istemediler diye dehşet saçtı! Baba öldü, anne ve yenge yaralı...

Geçtiğimiz aylarda aynı bölgede iki organofosfat zehirlenmesine bağlı ölüm gerçekleşmişti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-08-2018 10:52 - Güncelleme: 08-08-2018 10:52

İSTANBUL Ataşehir'de moto-kuryelik yapan koca, eşi ile evlenmesine razı olmayan babasını kalbinden bıçakladı.Araya giren annesini de kalçasından bıçaklayan Ozan K. evden çıkarken karşılaştığı yengesi Meryem K.'yi de baldırından yaraladı. Kalbinden yaralanan baba kurtarılamadı.

AİLESİ EŞİ İLE EVLENMELERİNE KARŞI ÇIKTI

İstanbul Ataşehir'de moto-kuryelik yapan Ozan K. (26) eşi ile evlenmesine razı olmayan babası Hasan K.'yi (54) öldürdü. İddiaya göre; Ozan K. iki yıl önce sosyal medyada Zümrüt K. ile tanıştı. İkili evlenme kararı aldı. Ozan K.'nin ailesi evlenmelerine karşı çıktı. Ozan K. ailesini dinlemedi, Zümrüt K. ile evlendi. Anne babasıyla bu nedenle sürekli tartıştı.

BABASINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Olay günü Ozan K. anne babasının yaşadığı eve geldi. Babasıyla tartıştı. Kavga büyüyünce Ozan K. babası Hasan K.'yi kalbinden bıçakladı. Araya giren annesini de kalçasından bıçaklayan Ozan K. evden çıkarken karşılaştığı yengesi Meryem K.'yi de baldırından yaraladı. Kalbinden yaralanan baba kurtarılamadı.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Karısını istemediler diye dehşet saçtı! Baba öldü, anne ve yenge yaralı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro