Karısına ihanet etti mi? Yatak sahnesi hakkında konuştu

Eski İngiliz futbolcu Jermaine Pennant'ın eşi Alice Goodwin, kocasının kendisini aldattığına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Karısına ihanet etti mi? Yatak sahnesi hakkında konuştu

İngilizlerin eski futbolcusu Jermaine Pennant'ın Biri Bizi Gözetliyor Ünlüler programında model Chloe Ayling'le yaşadığı iddia edilen ilişki çok konuşulmuştu. Ayling, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pennant ile yatakta romantik dakikalar yaşadıklarını söylemiş ve ardından eski futbolcuyu olgun davranmamakla suçlamıştı.

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Karısına ihanet etti mi? Yatak sahnesi hakkında konuştu

''HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞTIM'': Söz konusu iddialarla ilgili Pennant'ın eşi Alice Goodwin'den açıklamalar geldi. 32 yaşındaki seksi model, The Jeremy Kyle Show programında yaptığı konuşmada kocasının kendisini hiçbir şekilde aldatmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Biraz hayal kırıklığı yaşamıştım. Evde oturmuş, onun gelip bir açıklama yapmasını bekliyordum. Tepem atmıştı çünkü hiç olgun davranmamıştı. Buna hiç şüphe yok."

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Karısına ihanet etti mi? Yatak sahnesi hakkında konuştu

''BENİ ALDATMADI'': "Yaptığı kesinlikle çocukçaydı. Ancak söylediğim gibi fiziksel herhangi bir şey olmadı ve olaylar, haddinden fazla büyütüldü. Asla onu terk etmeyi düşünmedim çünkü o beni hiç aldatmadı."

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Karısına ihanet etti mi? Yatak sahnesi hakkında konuştu

''ÇOCUK GİBİ DAVRANIYORDU'': "Jermaine çocuk gibi davranabiliyor. Bu bir oyun ve o da oynadı. Beni zorlayan tek şey, o dönem aramızdaki iletişim eksikliğiydi. Tartışmalarımız ve ikimizin de yanlış aldığı şeyler oldu."

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