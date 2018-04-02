Karısı ve iki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor!

Instagram paylaşımlarıyla ününe ün katan Avustralyalı 'Candy Man' Travers Beynon. İşte 206 milyon TL serveti; karısı, 2 sevgilisi ve modellerle dolu haremiyle yaşadığı lüks evinden kareler...

Karısı ve iki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor!

Tütün işi yapan ve bu sayede milyarder olan 46 yaşındaki Avustralyalı 'Candy Man' Travers Beynon, etrafında yüzlerce güzel genç kadın ile birlikte sürdürdüğü yaşamla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Instagram'da kısa sürede şöhrete kavuşan Beynon'un 'The Candy Shop Mansion' isimli evi ise dillere destan. 27 yaşındaki 8 yıllık karısı Taesha (solda), 22 yaşındaki 2,5 yıllık sevgilisi Nisha (sağda), 21 yaşındaki 3 aylık sevgilisi Krystal (ortada) Karısı, 2 sevgilisi ve haremiyle birlikte yaşadığı 'The Candy Shop Mansion' isimli mülkiyette 16 yatak odası, 19 banyo, bir altın kaplama yüzme havuzu, bir sinema bulunuyor.

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Karısı ve iki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor!

Evin içinde; üç metrelik bir Poseidon heykeli ve Sistine Şapeli'nden esinlenilen tavanlar göz kamaştırıyor. Evin avlusunda; klasik esintili fıskiye, iki palmiye ağacı ve şarap tanrısı Bacchus'un da devasa bir mozaiği var. Yatak odasının yanında, 100'den fazla çift ayakkabı, sayısız gömlek ve ceket. Kurşun geçirmez camla korunan gömme dolapta ise; Gucci ve Versace saatleri bulunuyor.

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Karısı ve iki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor!

İşte 206 milyon TL serveti; karısı, 2 sevgilisi ve modellerle dolu haremiyle yaşadığı lüks evinden kareler...

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Karısı ve iki sevgilisiyle aynı evde yaşıyor!

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