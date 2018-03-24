Karısı itiraf etti! İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni adresi

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftlik Bank'ın aranan firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılık ifadesinde, "Mehmet, Uruguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için bu iki ülkede olabilir" dedi.

Karısı itiraf etti! İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni adresi

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. İade dosyasını Adalet Bakanlığı hazırladı. Dışişleri'ne giden dosya, Arjantin Büyükelçiliği'ne gönderildi. Hatta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade ve kırmızı bülten için süreç başlatıldı. Konu savcılığımız ve bakanlığımızın takibinde" ifadelerini kullandı.

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Karısı itiraf etti! İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni adresi

KAÇMIŞ OLABİLECEĞİ İKİ ÜLKE: Yeni Şafak Gazetesi'nden Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göre, soruşturmayla ilgili Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın'ın tutuklanmadan önce Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Mehmet, Uruguay'ın yanında Dubai ve Arjantin'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için bu iki ülkede olabilir" dedi.

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Karısı itiraf etti! İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni adresi

"VİLLA ALMAM İÇİN BİR MİLYON 700 BİN LİRA YOLLADI": Sıla Aydın, eşiyle sürekli tartıştıklarını bu nedenle de boşanma kararı aldıklarına değinen Sıla Aydın, "Bana Uruguay'dan geçici vatandaşlık aldığını ve oraya gideceğini söyleyince aramızda yine kavga çıktı. Bu kavga da Ocak ayında oldu. Ama Ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına gitti. Sonrasında da bana önce bir milyon 700 bin lira para yatırdı. Telefonda da "Kendine bir villa alırsın" dedi.

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Karısı itiraf etti! İşte Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yeni adresi

PARASI BLOKE OLMUŞ: Bizim oturduğumuz sabit bir ev yoktu. En son geçtiğimiz Şubat ayının 24'ünde beni yeniden aradı. Boşanma ile ilgili kavga ettik ve bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay patladığı için Dubai ve Arjantin'de olabilir. Benim de 3 bankada olmak üzere Mehmet'in gönderdiği toplam 3 milyon 684 bin lira param var. Ama bloke oldu" dedi.

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