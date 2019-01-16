Karısı felçli kocasının gözlerine baktı 15 yıllık sessizlik bozuldu

Her çiftin hayali evlenip mutlu bir yaşam sürmektir. Evlenen kişilerin yolları artık tektir ve bu yol üzerinde güzel anılar yaratıp, birbirlerini hayatlarının sonuna dek kalplerinde tutarlar. Tabii ki evlilik hayatının da bir takım zorlukları var. Don ve Lorraine’nin evliliği buna bir örnek. Onların evlilik maceraları hiç de bekledikleri gibi devam etmedi.





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