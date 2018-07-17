Karısı evdeyken sevgilisini eve aldı

İngiltere’de yaşanan bir ihanet hikâyesi aldatılan kadın tarafından ülke basınına detaylarıyla anlatılınca ülke karıştı.

İngiltere’de yaşanan bir ihanet hikâyesi aldatılan kadın tarafından ülke basınına detaylarıyla anlatılınca ülke karıştı. İngiltere, Worcester’da yaşayan Andrew Arthur ve eşi Tracey Arthur 15 yıldır birlikteydi. Mutlu bir şekilde başlayan evlilikleri, çiftin birbirinden gitgide kopması ile sonlanmak üzereydi. Tracey gerçekten neden aralarının soğuk olduğunu öğrendiğinde, aylarca bu durumla yaşamak zorunda kaldı.



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Andrew ise bu konuda, “Yüzde 90’nı bile doğru değil. 5 yıl önce onunda ilişkisi vardı, ben öğrenince bitirdiğini iddia etti. O sadece paragöz. Evet, sevgilim eve taşındı ama biz çoktan Tracey ile karı-koca gibi değildik.” dedi.



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Tracey ise, “Hala bunu yaptığına inanamıyorum, ben öğrenene kadar aynı yastığa başımızı koyduk. Bana cehennemi yaşattı. Kim hala karısı evdeyken, ailesinin evine sevgilisini getirir ki?” dedi. Twitter

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