Karısı evdeyken sevgilisini eve aldı

İngiltere’de yaşanan bir ihanet hikâyesi aldatılan kadın tarafından ülke basınına detaylarıyla anlatılınca ülke karıştı.

Karısı evdeyken sevgilisini eve aldı

İngiltere’de yaşanan bir ihanet hikâyesi aldatılan kadın tarafından ülke basınına detaylarıyla anlatılınca ülke karıştı. İngiltere, Worcester’da yaşayan Andrew Arthur ve eşi Tracey Arthur 15 yıldır birlikteydi. Mutlu bir şekilde başlayan evlilikleri, çiftin birbirinden gitgide kopması ile sonlanmak üzereydi. Tracey gerçekten neden aralarının soğuk olduğunu öğrendiğinde, aylarca bu durumla yaşamak zorunda kaldı.

18
Karısı evdeyken sevgilisini eve aldı

Andrew ise bu konuda, “Yüzde 90’nı bile doğru değil. 5 yıl önce onunda ilişkisi vardı, ben öğrenince bitirdiğini iddia etti. O sadece paragöz. Evet, sevgilim eve taşındı ama biz çoktan Tracey ile karı-koca gibi değildik.” dedi.

28
Karısı evdeyken sevgilisini eve aldı

Tracey ise, “Hala bunu yaptığına inanamıyorum, ben öğrenene kadar aynı yastığa başımızı koyduk. Bana cehennemi yaşattı. Kim hala karısı evdeyken, ailesinin evine sevgilisini getirir ki?” dedi.

38
Karısı evdeyken sevgilisini eve aldı

Geçen sene 54 yaşındaki, Tracey kocasının onun aldattığından şüphelenmeye başladı. Ocak’ta Andrew boynunda morlukla eve geldi. Tracey, bunun bir aldatma işareti olduğunu düşünüp kocasıyla yüzleştiğinde, Andrew arkadaşlarıyla kavga ettiğini iddia etti.
Tracey, daha bir hafta geçmeden kocasının iPad’in de mesajlar buldu. Andrew, Tracey’i aldatıyordu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro