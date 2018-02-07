Karın ağrısı şikayetiyle doktor giden kız meğer

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki çocuğun midesindeki yumak halindeki kitle ameliyatla alındı. Özel Konya Farabi Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gelen çocuğun midesinde, endoskopi yöntemiyle yapılan incelemede kitle olduğu tespit edildi. Hastanın midesinde saç ve sakızdan oluşan 20 santimetre çapındaki kitle ameliyatla alındı.

Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun hastaneye karın ağrısı şikayetiyle getirildiğini söyledi.

MİDEYİ TAMAMEN KAPAMIŞ: Muayenenin ardından, karnın üst kısmında taş sertliğinde bir kitle olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Erenoğlu, "Çektiğimiz tomografide mide içerisini tamamen dolduran bir kitle ile karşılaştık. Kitle mideyi tamamen kaplamıştı. Bu kitlenin saç yumağı ve birçok sakızdan oluştuğunu gördük." dedi.

BİLİNÇSİZCE SAÇIYLA OYNAYIP YEMİŞ: Erenoğlu, bunun, özellikle stres altında sınava çalışan çocukların, bilinçsizce saçıyla oynaması ve bunu yemesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu bildirdi.

Bu alışkanlığın uzun süre devam etmesi sebebiyle saçın midede yumak halini almaya başladığını belirten Erenoğlu, "Hastamız 50'ye yakın da sakız yuttuğu için bu kitle tamamen taş sertliğinde 20 santimetre ebada ulaşan bir hal almış. Bu aslında bir davranış bozukluğu. Saç sindirilemeyen bir maddedir. Dolayısıyla saç ve sakız birleştiği zaman midede dev bir kitleye dönüşüyor." diye konuştu.

N.K. de 3 yıldır karnının ağrıdığını, son günlerde midesinde bir sertlik oluşmaya başladığı için hastaneye geldiklerini ifade etti.

FARKINDA DEĞİLDİM: Çiğnediği her sakızı yuttuğunu aktaran Karakoç, "Midemde saç olduğunun farkında değildim. Ders çalışırken saçımla oynuyordum. Ağzıma alıyordum. Bunun ameliyatla sonuçlanacağını tahmin etmemiştim. Arkadaşlarıma tavsiyem, sakız yutmasınlar, ders çalışırken saçlarını ağızlarına götürmesinler." şeklinde konuştu.