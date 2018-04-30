'Karımla ilişkisi vardı' demişti! Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi

Avukat Onur Evrim Demir'i eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle öldürdükten sonra tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talep edildi.

'Karımla ilişkisi vardı' demişti! Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Gölbaşı’nda Ağustos 2016’da Avukat Onur Evrim Demir’in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

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'Karımla ilişkisi vardı' demişti! Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi

CESEDİ DERE KENARINA ATMIŞLAR: İddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir’i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer’in, daha sonra Açıkbaş’ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı’nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü.

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'Karımla ilişkisi vardı' demişti! Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi

ŞARKICIYA MÜEBBET İSTEMİ: Demir’in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer’in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer’in “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

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'Karımla ilişkisi vardı' demişti! Şarkıcı Emrah Dinçer için müebbet istendi

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNE HAPİS CEZASI
Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise “delilleri yok etmek” suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

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