Karım beni aldattı demişti Hakan Çalhanoğlu gece kulübünde çok fena...

Milan'da top koşturan milşi futbolcu Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde eşi Sinem Gündoğdu'dan boşanacağını açıklamış ve aldatıldığı imalarında bulunmuştu. Olayın üzerinden daha kısa süre geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu başka bir kadınla yakalandı.

Karım beni aldattı demişti Hakan Çalhanoğlu gece kulübünde çok fena...

Muhteşem bir düğün ile evlenen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu kişisel Instagram hesabından ayrılacaklarını doğrulayarak, aldatıldığı imalarında bulunmuştu. Fakat aynı Hakan Çalhanoğlu, sarışın bir kadınla samimi bir şekilde yakalandı. İşte o anlar.

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Karım beni aldattı demişti Hakan Çalhanoğlu gece kulübünde çok fena...

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.


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Karım beni aldattı demişti Hakan Çalhanoğlu gece kulübünde çok fena...

Bunun üzerine Sinem Gündoğdu, Instagram hesabı üzerinden açıklama yapmış 'Hamileyim ve seni hiçbir zaman aldatmadım.' demişti. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçti ve İşler pekte Hakan Çalhanoğlu'nun açıkladığı gibi görünmüyor.

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Karım beni aldattı demişti Hakan Çalhanoğlu gece kulübünde çok fena...

İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!; Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Çalhanoğlu İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi.

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