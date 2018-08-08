Karım beni aldattı demişti Hakan Çalhanoğlu gece kulübünde çok fena...

Muhteşem bir düğün ile evlenen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu kişisel Instagram hesabından ayrılacaklarını doğrulayarak, aldatıldığı imalarında bulunmuştu. Fakat aynı Hakan Çalhanoğlu, sarışın bir kadınla samimi bir şekilde yakalandı. İşte o anlar.
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl evlendiği Sinem Gündoğdu ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Çalhanoğlu, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım. Eğer bu evlilikten bir çocuğum olursa, sorumluluklarımı yerine getirecek, ancak eski eşim ve ailesiyle iletişim kurmayacağım' demişti.
Bunun üzerine Sinem Gündoğdu, Instagram hesabı üzerinden açıklama yapmış 'Hamileyim ve seni hiçbir zaman aldatmadım.' demişti. Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçti ve İşler pekte Hakan Çalhanoğlu'nun açıkladığı gibi görünmüyor.
İBİZA'DA SARMAŞ DOLAŞ!; Hamile olan eşinden boşanma kararını açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu çapkınlıklarına bir yenisini daha ekledi. Hakan Çalhanoğlu İbiza'da bir gece kulübünde sarışın bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi.
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