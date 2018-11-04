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Karı koca kavgası su kanalında bitti!

Karı koca kavgası su kanalında bitti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavga eden bir çiftin içerisinde bulunduğu otomobil yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Çift, yan yatan otomobilin içerisinden yara almadan çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 10:26 - Güncelleme: 04-11-2018 10:26

İZMİT'te Şirintepe Mahallesi Çenedere Viyadüğü altı Yıldırım Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., idaresindeki 41 BA 259 plakalı otomobille seyir halindeyken eşiyle arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında R.Ö.’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

YARA ALMADAN KURTULDULAR... Yan yatan otomobil içerisindeki R.Ö. ve eşi kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından R.Ö. ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ ODULAR... Sağlık kontrolleri olay yerinde yapılan R.Ö. ve eşinin birbirlerinden şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kanala uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 04 Kasım 2018 10:49 Vatandaşı yoksulluktan ve çaresizlikten çıldırtın sonrada arkasından bakın.Bir gün gelir bu günlerde biter.Bu ülkede 70 Yıldır Hayat standartlarında ve hayat kalitesinde bir değişme olmadı.70 Yılın 60 yılının canlı şahidiyim.Olan değişimler zorunluluktan ve fazlalıktan olan zoraki değişimlerdir.Benim külah dinleye dinleye eskidi.Artık maval dinlemiyor.

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