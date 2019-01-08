Karı görünce dayanamadılar! Orhan Şen ve Mikdat Kadıoğlu'nun pozu

Geçen haftadan beri yolu gözlenen kar yağışı İstanbul'u nihayet beyaza bürüdü. Beklendiği kadar çok olmasa da kartopu hasretini giderecek kadar kar kalınlığı oluştu. Günlerdir herkesin 'kar ne zaman gelecek' sorularını yanıtlayan ünlü meteoroloji profesörleri de bugün kendilerini beyaz örtünün üstüne attılar.

Profesör Orhan Şen, İTÜ bahçesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini gülümsetti. Fotoğraf karesindeki ekürisi meteorolojinin diğer ünlü ismi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ydu. İkilinin kartopu oynarken çekilen kareleri beğeni aldı.

İşte Orhan Şen'in paylaştığı kare:

İstanbula kar yağdı. Hem yerde hem havada görüldü. Kartopu yapacak kadar da birikti. İşte ispatı. Ben ve Mikdat hoca yer itü saat 13.00 bugün pic.twitter.com/E5z4svZq2k

— Orhan Şen (@TemizHava) 8 Ocak 2019