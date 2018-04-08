Kargo şirketine operasyon: Suudi Arabistan'a gidiyordu!

Geçtiğimiz ay İstanbul’dan Suudi Arabistan’a iş makinesi pistonları içinde gönderilmek istenen uyuşturucuları yakalayan İstanbul Narkotik polisi aynı yöntemle yapılmak istenen ikinci uyuşturucu sevkıyatını da önledi. Operasyonda 70 bin hap ele geçirildi.

Kargo şirketine operasyon: Suudi Arabistan'a gidiyordu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart günü kargo ile Suudi Arabistan’a uyuşturucu yollanacağı ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve kargo firmasının Küçükçekmece’de bulunan şubesine baskın yapmıştı. İş makinesi pistonlarında yapılan incelemede 51 kilo 728 gram ağırlığında toplam 320 bin captagon hapı ele geçirilmişti

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Kargo şirketine operasyon: Suudi Arabistan'a gidiyordu!

Soruşturmayı derinleştiren polis yine Suudi Arabistan’a kargo ile uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine 26 Mart’ta kargo firmasına baskın düzenledi.

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Kargo şirketine operasyon: Suudi Arabistan'a gidiyordu!

4 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin captagon ele geçirildi. Polis uyuşturucuları göndereni yakalamak için çalışma başlattı.

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Kargo şirketine operasyon: Suudi Arabistan'a gidiyordu!

İstanbul'dan Suudi Arabistan'a kargo içerisinde gönderilen uyuşturucu haplar, polis engeline takıldı. Küçükçekmece'de bir kargo firmasına operasyon düzenleyen polis, 9 adet pistonun içerisine zulalanmış 51 kilo olan 320 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

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