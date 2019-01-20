Kargo çalışanı şüphelenince olay ortaya çıktı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş sitesi üzerinden sattıkları 10 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar yerine vatandaşa çakıl taşı ve parçalanmış porselen göndermek isteyen 2 kişi, kargo dağıtım firması çalışanın şüphesi üzerine polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kargo çalışanı şüphelenince olay ortaya çıktı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş sitesi üzerinden sattıkları 10 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayar yerine vatandaşa çakıl taşı ve parçalanmış porselen göndermek isteyen 2 kişi, kargo dağıtım firması çalışanın şüphesi üzerine polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

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Kargo çalışanı şüphelenince olay ortaya çıktı!

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir kargo dağıtım şirketinin şubesine gelen M.M.K. (22) ve M.T. (22) isimli 2 şahıs, içerisinde dizüstü bilgisayar olduğunu belirttikleri kutuyu Eskişehir’e göndermek istediklerini söyledi. Kargoyu alan kargo dağıtım şirketi çalışanı, kutunun içerisinden cam seslerinin geldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

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Kargo çalışanı şüphelenince olay ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların içinde dizüstü olduğunu iddia ettikleri kutuyu açtı. Ekiplerce açılan kutuda dizüstü bilgisayarı yerine, çakıl taşları ve kırık porselen parçaları çıktı. Kutudan çakıl taşı ve porselen parçalarının çıktığını gören polis ekipleri, M.M.K. ve M.T.’yi çelişkili ifadelerinden de şüphelenerek gözaltına aldı.

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Kargo çalışanı şüphelenince olay ortaya çıktı!

SATTIKLARI 10 BİN TL’LİK BİLGİSAYAR YERİNE ÇAKIL TAŞI GÖNDERDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI: Gözaltına alınan zanlılar, Kocaceli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan incelemelerde M.M.K. ve M.T.'nin bir alışveriş sitesinde açtıkları hesaptan Eskişehir’de yaşayan A.Ç. (54) isimli bir vatandaşa 10 bin TL değerinde bir dizüstü bilgisayar sattıkları tespit edildi. Şahısların 10 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı hemen göndereceklerini vaat ederek A.Ç.’den parayı hesaplarına yatırmalarını istedikleri belirlendi. A.Ç.’nin 10 bin TL’yi M.T.’nin hesabına aktarması sonrasında ise şahısların vaat ettikleri dizüstü bilgisayar yerine A.Ç.’ye çakıl taşı ve porselen parçaları göndermek istedikleri ortaya çıktı.

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