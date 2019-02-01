Kardeşler birbiriyle evlendi!

Hint polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan ve Avustralya vizesi alabilmek için sahte evrak düzenleyerek birbirleriyle evlenen kardeşleri arıyor. Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Sing olay hakkında yaptığı açıklamada, kardeşlerin kimliğini çaldıkları kuzenlerinin ihbarı üzerine yakayı ele verdiklerini ifade etti.

Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Singh SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada, aralarında birbirleriyle evlendikleri de iddia edilen kardeşlerinde olduğu 6 kişilik aile fertlerinin de polis hazırladığı raporda kayıtlı olduğunu belirtti.

Singh, "Araştırmamıza göre, kardeşlerden erkek olanı halihazırda Avustralya'da yaşamakta ve kalıcı oturma iznine sahip. Erkek kardeşin, kız kardeşine kuzenin kimlik bilgilerinin de olduğu sahte evraklar yolladığı, daha sonra evlilik için bir gurudan sertifika aldıkları ve bir nikah memuru yardımcısına başvurduklarını tespit ettik" dedi.

Çiftin şüpheli evliliğinin ve ardından gelen sahtecilik suçlamalarının 2012 yılında yaşandığı aktarıldı. Suçlamayı yapan kişinin kardeşlerin ailesiyle doğrudan bağı olduğu ve sahte evraklar düzenlendiği sırada birlikte yaşadıklarının altını çizen Singh, "Ön soruşturmamızda davadaki somut gerçeklerle bağlantı kurmaya çalıştık" açıklamasında bulundu.

Müfettiş, kardeşlerin şu anda Avustralya'da yaşadığını ve aralarında babaları, anneleri, diğer kardeşleri ve anne tarafından anneannelerinin de olduğu aile fertlerin de adlarının davada geçtiğini ve bu şahıslar hakkında da soruşturmanın devam etmekte olduğunu açıkladı.

  • Dünya 01 Şubat 2019 08:43
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