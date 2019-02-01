Kardeşler birbiriyle evlendi bütün ülke şoke oldu

Hindistan'ın Punjap eyaleti polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan birbirleriyle evlenen kız ve erkek kardeşlerin peşinde. Kardeşlerin evlenme nedeni ise herkesi şoke etti.

Hindistan'ın Punjap eyaleti polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan birbirleriyle evlenen kız ve erkek kardeşlerin peşinde. Kardeşlerin kuzeninin, çiftin sahte banka hesabı,pasaportlar ve kimlik belgeleri çıkarttıklarını öne sürerek polise şikayette bulundu. Olay sonrası Avustralya'nın Hindistan Büyükelçiliği uyarıda bulundu.Kardeşlerin evlenme nedeni ise polis dahil herkesi şoke etti.

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Hint polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan ve Avustralya vizesi alabilmek için sahte evrak düzenleyerek birbirleriyle evlenen kardeşleri arıyor. Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Sing olay hakkında yaptığı açıklamada, kardeşlerin kimliğini çaldıkları kuzenlerinin ihbarı üzerine yakayı ele verdiklerini ifade etti. Aile ferdelerininde olduğu olay ise bakın nasıl gelişmiş. Twitter

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Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Singh SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada, aralarında birbirleriyle evlendikleri de iddia edilen kardeşlerinde olduğu 6 kişilik aile fertlerinin de polis hazırladığı raporda kayıtlı olduğunu belirtti. Twitter

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