Kardeşler birbiriyle evlendi bütün ülke şoke oldu

Hindistan'ın Punjap eyaleti polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan birbirleriyle evlenen kız ve erkek kardeşlerin peşinde. Kardeşlerin evlenme nedeni ise herkesi şoke etti.

Kardeşler birbiriyle evlendi bütün ülke şoke oldu

Hindistan'ın Punjap eyaleti polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan birbirleriyle evlenen kız ve erkek kardeşlerin peşinde. Kardeşlerin kuzeninin, çiftin sahte banka hesabı,pasaportlar ve kimlik belgeleri çıkarttıklarını öne sürerek polise şikayette bulundu. Olay sonrası Avustralya'nın Hindistan Büyükelçiliği uyarıda bulundu.Kardeşlerin evlenme nedeni ise polis dahil herkesi şoke etti.

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Kardeşler birbiriyle evlendi bütün ülke şoke oldu

Hint polisi, şu anda Avustralya'da yaşayan ve Avustralya vizesi alabilmek için sahte evrak düzenleyerek birbirleriyle evlenen kardeşleri arıyor. Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Sing olay hakkında yaptığı açıklamada, kardeşlerin kimliğini çaldıkları kuzenlerinin ihbarı üzerine yakayı ele verdiklerini ifade etti. Aile ferdelerininde olduğu olay ise bakın nasıl gelişmiş.

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Kardeşler birbiriyle evlendi bütün ülke şoke oldu

Bathinda bölgesi Ballianwala Karakolu'nda görevli müfettiş Jai Singh SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada, aralarında birbirleriyle evlendikleri de iddia edilen kardeşlerinde olduğu 6 kişilik aile fertlerinin de polis hazırladığı raporda kayıtlı olduğunu belirtti.

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Kardeşler birbiriyle evlendi bütün ülke şoke oldu

Singh, "Araştırmamıza göre, kardeşlerden erkek olanı halihazırda Avustralya'da yaşamakta ve kalıcı oturma iznine sahip. Erkek kardeşin, kız kardeşine kuzenin kimlik bilgilerinin de olduğu sahte evraklar yolladığı, daha sonra evlilik için bir gurudan sertifika aldıkları ve bir nikah memuru yardımcısına başvurduklarını tespit ettik" dedi.

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