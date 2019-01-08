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Kardeşinin karısına tecavüz etmişti: Akıbeti belli oldu!

Kardeşinin karısına tecavüz etmişti: Akıbeti belli oldu!

ADANA'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B. (30), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezer B., son savunmasından, "Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 17:40 - Güncelleme: 08-01-2019 17:40

ADANA'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sezer B., toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Sezer B., tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sezer B., son savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak, "Biz aynı avluda oturuyoruz. Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Sezer B.’yi 'nitelikli cinsel saldırıdan' 21 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan' 4 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanığın 'mala zarar verme' suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana'da üç çocuk annesi D.B., geçen yıl nisanda cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B.'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi evinde yakalamıştı. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklanmıştı. 

Olayın ardından D.B., ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisinin de katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada mağdur D.B.'yi bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşturmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • zen 08 Ocak 2019 18:32 Zina edene ahirette ceza verileceği geçiyor. Artık içine zulum ve zalimlikte girdimi artık sonunuz nasıl olur bilemem. Kuran öğrenin boşuna demiyoruz

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