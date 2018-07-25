Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, kardeşi Hakan Uman'dan marka haline gelmiş isim ve soy ismini yan yana getirmek suretiyle fayda sağladığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Umman, 'Falcılara karşı polis operasyonlarından korunmak için moda olan astrologluğa geçiş yaptı' dedi.

Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama

Astroloji ile uğraşan Nuray Sayarı 3 yıl önce Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Hakan Uman ve eşi Neslihan Uman ile şirketleri Nes Filmcilik'e yayın yoluyla kişilik haklarına yöneltilen saldırının durdurulmasını, isminin görsel, yazılı basın, elektronik ortamda izinsiz kullanmasının yasaklanmasını ve önlenmesini istedi. Sayarı mahkemenin bu saldırılara karşı ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etti. Mahkeme Sayarı'nın tüm süreçten bilgisi olduğu halde kardeşi ve eşiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi kişilik haklarına saldırı iddiası ile mahkemeye başvurduğunu, kardeşi ve davalık olduğu başka kişilerle yaşadığı hukuki süreçte delil yaratma amacı güttüğünü belirterek , 'dürüstlük' kuralına aykırı açılan davanın reddine karar verdi.

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Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama

ÜRÜN SATIŞLARINI BEN YAPMADIM: 20 yıla yakın bir süredir profesyonel olarak astroloji bilimi ile uğraştığını belirten Nuray Sayarı son yıllarda bu konuda hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip saygın biri olduğunu dilekçesinde belirtti. Türkiye'de ve dünyada tanınır hale gelmesinde işindeki başarı ve güvenilir bir kişi olması olduğu belirten Nuray Sayarı, bir süredir kendi adını taşıyan nuraysayari.com.tr ve nuraysayarishop.com isimli internet siteleri üzerinden yayınlarda kendi görüntülerini ve nereden ne şekilde temin edildiği belli olmayan belki de anonim özellik arz eden fakat kesinlikle kendisinin yazmadığı burç yorumlarına kadar birçok bilginin paylaşıldığında ve ürün satışlarının yapıldığını ileri sürdü.

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Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama

BENİMLE İLGİSİ YOK: Bu sitelerden adının kullanılarak iyi niyetli kişilerin duyduğu güven duygusunun yola çıkarak insanların dolandırıldığını ileri süren Nuray Sayarı satılan ürünlerin kendisiyle ilgisi olmadığını, sipariş edilen ürünlerin teslim edilmeyerek dolandırıcılık suçunun işlendiğini belirtti.

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Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama

SİTELERLE ALAKAM YOK: Hakan Uman ve eşinin marka haline gelmiş isim ve soy ismini yan yana getirmek suretiyle hem kamuoyunu yanılttığını hem de haksız biçimde ve kendi aleyhine olacak şekilde maddi menfaat elde ettiğini ileri süren Nuray Sayarı dilekçesinde internet sitelerinin kendisiyle hiçbir alakasının bulunmadığının altını çizdi.

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