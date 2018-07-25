Kardeşinden ünlü astrolog Nuray Sayarı için şok suçlama

Astroloji ile uğraşan Nuray Sayarı 3 yıl önce Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Hakan Uman ve eşi Neslihan Uman ile şirketleri Nes Filmcilik'e yayın yoluyla kişilik haklarına yöneltilen saldırının durdurulmasını, isminin görsel, yazılı basın, elektronik ortamda izinsiz kullanmasının yasaklanmasını ve önlenmesini istedi. Sayarı mahkemenin bu saldırılara karşı ihtiyati tedbir kararı vermesini talep etti. Mahkeme Sayarı'nın tüm süreçten bilgisi olduğu halde kardeşi ve eşiyle hiçbir ilgisi yokmuş gibi kişilik haklarına saldırı iddiası ile mahkemeye başvurduğunu, kardeşi ve davalık olduğu başka kişilerle yaşadığı hukuki süreçte delil yaratma amacı güttüğünü belirterek , 'dürüstlük' kuralına aykırı açılan davanın reddine karar verdi.

ÜRÜN SATIŞLARINI BEN YAPMADIM: 20 yıla yakın bir süredir profesyonel olarak astroloji bilimi ile uğraştığını belirten Nuray Sayarı son yıllarda bu konuda hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip saygın biri olduğunu dilekçesinde belirtti. Türkiye'de ve dünyada tanınır hale gelmesinde işindeki başarı ve güvenilir bir kişi olması olduğu belirten Nuray Sayarı, bir süredir kendi adını taşıyan nuraysayari.com.tr ve nuraysayarishop.com isimli internet siteleri üzerinden yayınlarda kendi görüntülerini ve nereden ne şekilde temin edildiği belli olmayan belki de anonim özellik arz eden fakat kesinlikle kendisinin yazmadığı burç yorumlarına kadar birçok bilginin paylaşıldığında ve ürün satışlarının yapıldığını ileri sürdü.