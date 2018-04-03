Kardeşi hapiste! Zorla eve girip yengesine tecavüz etti

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., kardeşinin cezaevinde yatmasını fırsat bilip 27 yaşındaki yengesi D.B.''nin evine zorla girerek tecavüz etti. Polis tecavüzcü kayınbiraderi her yerde arıyor.

Kardeşi hapiste! Zorla eve girip yengesine tecavüz etti

Adana'da 30 yaşındaki Sezer B., 27 yaşındaki yengesi D.B.'ye cinsel saldırıda bulunmak suçundan polis tarafından her yerde aranıyor. Eşinin adam yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu anlatan 3 çocuk annesi talihsiz kadın, "Kapıyı kilitleyip kardeşimin yatağında yatacağını söyledi. Kendisini dışarı çıkarmak istedim ama saçımdan tutup darp ettikten sonra tecavüz etti. Bir an önce bulunup cezasını çekmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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Kardeşi hapiste! Zorla eve girip yengesine tecavüz etti

Cinsel saldırı olayı, Adana merkez Yüreğir ilçesinde önceki gece yaşandı. İddiaya göre eşi cezaevinde bulunan ve üç çocuğuyla yaşayan D.B.'nin kayınbiraderi Sezer B., kapının zilini çaldı. Kapıyı açan kadın, karşısında kayınbiraderini gördü. İçeri giren Sezer B., çocukların da uyumasını fırsat bilerek, çaresiz kadını önce darp etti, daha sonra cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden ayrıldı.

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Kardeşi hapiste! Zorla eve girip yengesine tecavüz etti

Perişan bir halde kalan talihsiz kadın, Hatay'da yaşayan ailesini arayarak başından geçenleri anlattı. Hemen Hatay'dan Adana'ya gelen ailesi, kızlarını da yanlarına alarak Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek Sezer B.'den şikayetçi oldu. Harekete geçen polisler yaptıkları araştırma sonucunda saldırganı bulamadı. Aldığı darbeler sonucu boynunda morluklar oluşan D.B., başından geçen olayı şöyle anlattı:

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Kardeşi hapiste! Zorla eve girip yengesine tecavüz etti

ÇOK YALVARDIM, DİNLEMEDİ: "Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayınbiraderim. Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum."

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