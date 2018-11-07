Kardashian'ın kankasından cesur kıyafet! Bakın kimin karısı çıktı

EN YAKIN ARKADAŞLARI KARDASHIAN AİLESİ: Rol aldığı The Real Housewives of Miami adlı TV programıyla dikkat çeken Pippen'ın bu kadar göz önünde olmasının bir nedeni de en yakın arkadaşları. Yani Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner. Görüntü olarak da Kim Kardashian'a benzetilen Larsa Pippen, bir dönem NBA'de Chicago Bulls takımında fırtınalar estiren basketbol yıldızı Scottie Pippen ile evli.