Kardashian'ın kankasından cesur kıyafet! Bakın kimin karısı çıktı

Kim Kardashian'ın yakın arkadaşı olan Larsa Pippen, önceki akşam Batı Hollywood'da davetli olduğu bir partiden çıkarken objektiflere takıldı. Pippen, siyah deri elbisesi ve derin göğüs dekolteli kıyafetiyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

Kardashian'ın kankasından cesur kıyafet! Bakın kimin karısı çıktı

NBA'de Chicago Bulls takımı ile gösterdiği harika performansla efsaneler arasında giren Scottie Pippen'ın 44 yaşındaki eşi Larsa Pippen, önceki akşam Batı Hollywood'da davetli olduğu bir partiden çıkarken objektiflere takıldı. İddialı siyah elbisesiyle dikkat çeken Pippen, arabasına binip uzaklaşmadan önce fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

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Kardashian'ın kankasından cesur kıyafet! Bakın kimin karısı çıktı

EN YAKIN ARKADAŞLARI KARDASHIAN AİLESİ: Rol aldığı The Real Housewives of Miami adlı TV programıyla dikkat çeken Pippen'ın bu kadar göz önünde olmasının bir nedeni de en yakın arkadaşları. Yani Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner. Görüntü olarak da Kim Kardashian'a benzetilen Larsa Pippen, bir dönem NBA'de Chicago Bulls takımında fırtınalar estiren basketbol yıldızı Scottie Pippen ile evli.

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Kardashian'ın kankasından cesur kıyafet! Bakın kimin karısı çıktı

Bir kız biri erkek iki çocukları olan çift, evlendikleri 1997 yılından beri beri birlikteliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Larsa Pippen, Illinois Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi görmüş olsa da kariyerini gösteri dünyasında yapmaya karar verdi.

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Kardashian'ın kankasından cesur kıyafet! Bakın kimin karısı çıktı

Yakın arkadaş olduğu Kardashian kardeşler kadar olmasa da, Pipen da magazin basınının göz önünde üyelerinden biri.

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