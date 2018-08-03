Kardashian'dan olay poz! İç çamaşırıyla kek yaptı

Kim Kardashian, iç çamaşırıyla mutfağa girip kek pişirdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. 37 yaşındaki Kardashian'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

Ünlü yıldızın 115 milyon takipçisinden bazıları, onun güzel göründüğünü belirtti.

Bazıları da "Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki" diye yorum yaptı. Bir takipçisi de " Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" ifadelerini kullandı.