Kardashian'dan olay itiraf: Trump aradığında çıplaktım

ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian, tahliye edilmeksizin müebbet hapis cezası alan 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’u affetmesi için Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatırken bir itirafta bulundu.

Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın (63) durumunu sosyal medyadan öğrenip harekete geçti. Önce Johnson'ın avukatı Shawn Halley'le birlikte Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile de bağlantı kuran Kardashian, sonunda ABD Başkanı ile görüşmeyi başardı. 37 yaşındaki televizyon yıldızı Alice Marie Johnson'ın cezasının hafifletilmesiyle sonuçlanan görüşmeyle ilgili bilinmeyenleri ünlü komedyen Jimmy Kimmel'a anlattı. Twitter

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'ÇIPLAKTIM VE TELEFONUM ÇALDIM'': Trump'ın kendisini aradığında aradığında fotoğraf çekiminde olduğunu söyleyen Kim Kardashian sözlerine şöyle devam etti: "Donald Trump beni aradığında Steven Klein'ın fotoğraf çekimindeydim. Eğer Steven Klein'ı tanıyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini bilirsiniz. Çıplaktım ve telefonum çaldı. Hemen üstüme bir şeyler alıp telefonu açtım" Twitter

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Görüşmenin detaylarına değinen 37 yaşındaki televizyon yıldızı "Görüşmenin en başında ilk söylediğim şey 'İnanamıyorum gerçekten başkanın çalışma ofisindeyiz!" demek oldu.

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