Kardashian'daki rahatlığa gel! Çocuğunu bile başkasına doğurtuyor

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West ailelerini genişletiyor. Üç çocuğu olan ve üçüncü çocukları taşıyıcı anneden dünyaya gelen çift, dördüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.
38 yaşındaki Kardashian, bir süredir ortaya atılan ‘taşıyıcı anneden dördüncü çocuk doğacak’ iddiasını doğruladı. Andy Cohen’in TV programına konuk olan Kardashian, “Evet, süreç tamamlandı, yakında doğacak” dedi.
Ünlü yıldız, haberin yayılmasıyla ilgili olarak, “Noel partisinde alkollüydüm ve birilerine söyledim. Kime söylediğimi hatırlamıyorum çünkü içkiliydim” ifadesini kullandı.
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