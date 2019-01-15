Kardashian'daki rahatlığa gel! Çocuğunu bile başkasına doğurtuyor

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West ailelerini genişletiyor. Üç çocuğu olan ve üçüncü çocukları taşıyıcı anneden dünyaya gelen çift, dördüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

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