Kardashian poposu için Türkiye'ye geldi sonrası korkunç

İngiltere'de yaşayan Jade Stafford isimli kadın, kalça operasyonu geçirmek ve liposuction yaptırmak için Türkiye'de bir klinikle anlaştı ancak operasyonun ardından vücudu anormal bir şekilde morarmaya başladı.

Kardashian poposu için Türkiye'ye geldi sonrası korkunç

İngiltere'de yaşayan 25 yaşındaki Jade Stafford, Türkiye'de bir klinikte sırtından yağ aldırmak ve kalçalarına 'Kardashian' estetiği yaptırmak için 3 bin pound ödedi. İşlemin ardından morfine alerjisi olduğu tespit edilen Jade'in ameliyattan sonra 7 gün dinlenmesi tavsiye edildi. Ancak 7 gün hastanede kalmak istemeyen Jade iki gün sonra hastaneden çıktı.

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Kardashian poposu için Türkiye'ye geldi sonrası korkunç

Jade hastaneden çıkarken düzensiz kalp ritmi ve akciğer sıkıntısı vardı. Genç kadın hastaneden çıktıktan sonra kalça göğüs ve karın bölgesinin tamamı morarmaya başladı. İngiltere'de gittiği doktorlar göğsündeki morarmanın operasyon sırasında kalp krizi geçirmesinin ve doktorların kalp masajı uygulamasının sonucu olabileceğini söyledi.

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Kardashian poposu için Türkiye'ye geldi sonrası korkunç

Jade, "İnsanların bana sadece morfine alerjin var diyerek aldatmasından dolayı öfkeliyim" dedi.

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Kardashian poposu için Türkiye'ye geldi sonrası korkunç

İstanbul'da bulunan klinik Jade'in iddialarını reddetti.

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