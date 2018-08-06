Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

''BENİM ÖYLE DEĞİL Mİ SANIYORSUN'': Buna Kim Kardashian'ın yanıtı ise, “Benim öyle değil mi sanıyorsun? Çekim çocuklarımızla birlikte yapılacak. Benim de birinci önceliğim annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin” şeklinde oldu.



