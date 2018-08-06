Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

Ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı reality show yüzünden Kim Kardashian (37) ve ablası Kourtney Kardashian (39) birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kavgada, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian’a “iğrenç” ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını dile getirdi.
''PARAM OLSAYDI ÇALIŞMAZDIM'': Tartışmanın ana noktası, kardeşlerin "annelik ile kariyeri aynı anda yürütme" konusundaki fikirleri oldu. Kourtney Kardashian, "Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceliğim anne olmak" dedi. Kourtney ayrıca, “Yeterince param olsaydı çalışmazdım, bu programı yapmazdım. Tam zamanlı anne olurdum. İşte benim istediğim şey bu” dedi.
''BENİM ÖYLE DEĞİL Mİ SANIYORSUN'': Buna Kim Kardashian'ın yanıtı ise, “Benim öyle değil mi sanıyorsun? Çekim çocuklarımızla birlikte yapılacak. Benim de birinci önceliğim annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin” şeklinde oldu.
Kourtney Kardashian, kardeşinden kendisine gelen bu yanıt üzerine tartışmayı sürdürmeyeceğini, çünkü kişisel gelişiminin buna izin vermediğini söyledi.
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