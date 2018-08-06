Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov programında yer alan kardeşler Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian birbirlerine girdi. Kourtney Kardashian, Kim Kardashian’a “iğrenç” ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını söyledi.

Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

Ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı reality show yüzünden Kim Kardashian (37) ve ablası Kourtney Kardashian (39) birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kavgada, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian’a “iğrenç” ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını dile getirdi.

19
Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

''PARAM OLSAYDI ÇALIŞMAZDIM'': Tartışmanın ana noktası, kardeşlerin "annelik ile kariyeri aynı anda yürütme" konusundaki fikirleri oldu. Kourtney Kardashian, "Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceliğim anne olmak" dedi. Kourtney ayrıca, “Yeterince param olsaydı çalışmazdım, bu programı yapmazdım. Tam zamanlı anne olurdum. İşte benim istediğim şey bu” dedi.

29
Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

''BENİM ÖYLE DEĞİL Mİ SANIYORSUN'': Buna Kim Kardashian'ın yanıtı ise, “Benim öyle değil mi sanıyorsun? Çekim çocuklarımızla birlikte yapılacak. Benim de birinci önceliğim annelik. Bunu ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin” şeklinde oldu.

39
Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

Kourtney Kardashian, kardeşinden kendisine gelen bu yanıt üzerine tartışmayı sürdürmeyeceğini, çünkü kişisel gelişiminin buna izin vermediğini söyledi.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro