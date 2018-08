Kardashian kardeşler birbirine girdi küfürler havada uçuştu

Ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı reality show yüzünden Kim Kardashian (37) ve ablası Kourtney Kardashian (39) birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kavgada, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian’a “iğrenç” ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını dile getirdi.