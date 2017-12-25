Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, otomobilinin bagajının üzerine yerleştirdiği kardan adamla şehir turu attı. Yüksek kesimlerinde kar yağışı görülen Ereğli'de, bir otomobilin bagajının üzerine yerleştirilen kardan adam ilgi çekti. Otomobilin üzerinde kardan adamı gören Ferhat Demirezen, o anları cep telefonuna kaydetti. Demirezen, yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar olmasına rağmen ilçe merkezinde olmadığını söyledi. Seyir halindeyken otomobilin üzerindeki kardan adamı görünce şaşırdığını ifade eden Demirezen, "Önümde seyir halindeki otomobilin üzerinde kardan adamı görünce çok şaşırdım. Bu anları cep telefonuma kaydetmek istedim. Sürücüyü uzun bir süre takip ederek cep telefonuma kaydettim." dedi.

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