'Kardak önlemi' denizlerde kararlılığın simgesi oldu!

Kardak Adaları'nda yapılan önleme ve alınan tedbirler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm Türk deniz yetki alanlarını korumaktaki kararlılık ve gücünün göstergesi oldu.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 11.00'de Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos Karakol Gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botu Kardak Adaları bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca alınan tedbirler ve yapılan manevralar neticesinde Yunan gemisi ve botları Kardak bölgesine sokulmadı.

Yunan bakan çelengi açık denize bıraktı

Yunan medyasında çıkan haberlerde Nikiforos Gemisi'nde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un da bulunduğu ve adalara çelenk bırakmak istediği ancak alınan önlemler nedeniyle bölgeye yaklaşamadığı öğrenildi.

Kammenos'un alınan tedbirler nedeniyle çelengi Kardak yerine açık denize bırakmak durumunda kaldığı anlaşıldı. Haberlerde yer alan fotoğraflarda Kammenos'un çelengi bıraktığı sırada Kardak Adaları ile bulunduğu gemi arasında TCG Kaş ve TCSG 82 gemileri ile Sahil Güvenlik Helikopteri de açıkça görüldü.

Kardak adalarında yapılan bu önleme ve alınan tedbirler, TSK'nın tüm Türk deniz yetki alanlarını korumaktaki kararlılık ve gücünün göstergesi olarak değerlendirildi.