Kardak kayalıklarının dibine kule kuruldu! Asker yerleştirilecek...

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Yunanistan ile aramızda krize meden olan Kardak kayalıklarının 1 mil uzağına kule kurdu. Yakında Asker sevkıyatı başlıyor. Türk askeri, Yunan askerine göz açtırmayacak. Termal kameralı kule, Ege denizinde kuş uçurtmuyor.

Kardak kayalıklarının dibine kule kuruldu! Asker yerleştirilecek...

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası’na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilen gözetleme kulesinin yapımı tamamlandı. Termal kameralarla donatılan kule sayesinde Türk askeri Kardak kayalıkları ve Ege denizinde kuş uçurtmayacak.

17
Kardak kayalıklarının dibine kule kuruldu! Asker yerleştirilecek...

Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası’na inşa edilen gözetleme kulesi tamamlandı. Deniz araçlarıyla getirilen malzemelerle yaklaşık 8 ayda tamamlanan kulenin elektrik ihtiyacını ise kurulan güneş enerjisi sistemi sağlıyor.

27
Kardak kayalıklarının dibine kule kuruldu! Asker yerleştirilecek...

Termal kameralarla izlenen Kardak kayalıklarında ise Türk askeri kuş uçurtmuyor. 7/24 izlenen Kardak kayalıklarındaki yaşanan hareketlilik ise Ankara’da ki yetkililere iletiliyor.

37
Kardak kayalıklarının dibine kule kuruldu! Asker yerleştirilecek...

Kulede bulunan askerler Kardak kayalıklarının yanı sıra yasadışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro