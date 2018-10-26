Kardak kayalıklarının dibine kule kuruldu! Asker yerleştirilecek...

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası’na, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından inşa edilen gözetleme kulesinin yapımı tamamlandı. Termal kameralarla donatılan kule sayesinde Türk askeri Kardak kayalıkları ve Ege denizinde kuş uçurtmayacak.