Kardak hüsranı Yunan basınını çıldırttı!

KARDAK'a çelenk atmak için Yunan hücumbotu ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos dün Kardak'a yaklaştırılmadı. Yapılan ikazın ardından Yunanistan Heyeti, gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir" dedi. Konuyla ilgili olarak TSK'dan yapılan açıklamada ise, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir" denildi.

'Kardak önlemi' denizlerde kararlılığın simgesi oldu!

Yaşayan bu olay Yunan basınında geniş yer bulurken Yunanlar, Kardak yakınlarındaki olaya sert tepki gösterdi.

Dimokratia gazetesi manşet haberinde “Kardak’da vahşi tahrik. Türk gemisi kayalığın önünde durdu ve Kammeno’u bloke etti. Kardak Yunan toprağı mı yoksa gri şerit mi? (aidiyeti meçhul)” diye yazdı.

Elefteros Tipos gazetesi 1. sayfadan ananoslu haberinde “Türkler Kammenos’u 3 gemi ile bekliyorlardı. Kardak’da Türk tahriki” başlığını kullandı. Ta Nea gazetesi haberinde “Ateş ile oyun” dedi.

Yunan haber siteleri ise Kardak bölgesinde yaşananları şu başlıklarla duyurdu:

Proto Thema: “Türk gemileri Kammenos’un Kardak’a yaklaşmasını engelledi”

News247: “Türkler gerginlik ortamı yarattı”