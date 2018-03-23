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Karayolları taşeron işçi sınav sonucu-kesin liste 2018

Karayolları taşeron işçi sınav sonucu-kesin liste 2018

2 Nisan'da kesin kadroya geçecek olan taşeron işçiler Türkiye genelinde taşeron işçi kadro sınavına girdiler. Taşeron kadro sınavlarını bitiren adaylar kadroya geçen isimleri yayınlamaya başladı bile. Bu kurumlardan birisi de Karayolları Müdürlüğü oldu. İşte Karayolları Müdürlüğü kadroya geçen taşeron işçi isim listesi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 14:00 - Güncelleme: 23-03-2018 14:00

Karayolları Müdürlüğü taşeron işçi kadroya geçiş sınav sonuçları açıklandı. 2 Nisan'da kadroya geçecek taşeron işçi tam isim listesi yayınlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından taşeron işçilerin kadroya geçiş sınav sonuçları açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM bünyesinde çalışan taşeron işçilerin 696 sayılı KHK hükümlerine göre sürekli işçi kadrosuna geçebilmeleri için yapılan sınav sonuçları belli oldu.

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KARAYOLLARI TAŞERON KADRO SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI: KGM taşeron işçilerinden sürekli işçi sınavına girmeye hak kazanan adayların kesin listeleri 3 Mart 2018 tarihinde Bölge Müdürlükleri tarafından yayınlanmıştı. Bölge Müdürlüklerinden ilan edilen kesin listelerde adı soyadı bulunan ve sınava girerek başarılı olan ve olmayanların isim listeleri yayınlandı.

İTİRAZLAR NE ZAMAN: Kesin listelerde adı bulunmasına rağmen kadro hakkından yararlanmak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların isim listesi de açıklandı. Sınavda başarısız olan taşeron işçiler ile başvuruları red edilenler 20-21 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yaptıkları bölge müdürlüklerine itiraz edebilecekler.

KGM taşerona kadro sınavında başarılı olanlar açmış oldukları davalardan feragat ettiklerine dair mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini ve/veya icra takiplerinden feragat ettiklerine dair feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz edecekler.

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