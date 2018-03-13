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Karayılan vuruldu mu? 'Terörist General'i kim saklıyor?..

Karayılan vuruldu mu? 'Terörist General'i kim saklıyor?..

PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın konvoyunun vurulduğu iddiası gerçek dışı çıktı. Karayılan gündüzleri Kandil'de geceleri ise İran'da geçiriyor... "Pentagon'un Terörist Generali" YPG'li Şahin Cilo ise ABD korumasında Menbiç'te yaşıyor...

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 10:02 - Güncelleme: 13-03-2018 10:02

Afrin operasyonu tüm hızıyla sürerken, PKK ve YPG elebaşlarıyla ilgili ilginç iddialar da gündeme geliyor. Dün Yeni Şafak gazetesi terör elebaşlarından Murat Karayılan'ın PKK'yle gövde gösterisi için 16 Şubat'ta Afrin'e gittiğini ve 22 Şubat'ta terör konvoyu vurulunca panikleyerek Kandil'e kaçtığını iddia etmiş ve ortalık hareketlenmişti. 

PKK LİDER KADROYU OPERASYON BÖLGESİNE SOKMUYOR: Ancak PKK’nın iki numaralı ismi Murat Karayılan’ın konvoyunun vurulduğu yönündeki haberler, Ankara’daki istihbarat ve güvenlik kaynakları tarafından doğrulanmadı. PKK lider kadrosunu, Türkiye’nin yoğun askeri operasyonlarının olduğu sahaya sokmuyor. 

BAYIK VE KARAYILAN BURNUNU ÇIKARAMIYOR: Cemil Bayıkve Murat Karayılan’ın, Kandil’den dışarıya burnunu çıkarmadığı söyleniyor. Geceyi, Kandil’in İran’ın kontrolündeki bölgesinde geçiriyorlarmış.

PENTAGON'UN TERÖRİST PAŞASI MENBİÇ'TE: Bu arada Pentagon Sözcüsü Manning, PKK yöneticilerinden Şahin Cilo’ya general diye hitap etmişti. Şahin Cilo, Afrin’li. Öcalan, Bekaa’ya giderken evlerinde kalmıştı. Şimdi ise ABD’lilerle irtibatı sağlıyor. Amerikalılar, Türkiye etkisiz hale getirir diye Şahin Cilo’yu Menbiç’ten çıkarmıyorlarmış.

Pilotlarımız konvoyu bombaladı Karayılan kaçtı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tacettin 13 Mart 2018 10:20 inşaallah gebermiştir piç kurusu

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