Karate 1 Premier Lig'de 3 altın madalya birden!

Karate 1 Premier Lig'in Tokyo'da yapılan 7. ve son etabında Türk sporcular Eray Şamdan, Uğur Aktaş ve Burak Uygur altın madalya kazandı.Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Karate Federasyonunun en önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig'de 2018 sezonu Japonya'nın başkenti Tokyo'da tamamlandı.

Tokyo etabında 70 ülkeden 630 karateci mücadele etti. İkisi takım, 12'si ferdi olmak üzere 14 dalda madalyanın dağıtıldığı organizasyonda Türkiye'yi, 10 kadın ve 11 erkek karateci temsil etti.

Kumite 60 kilo finalinde Fransız Kajith Kanagasingam ile karşılaşan Eray Şamdan, Kumite 84 kiloda Türkiye'yi temsil eden Uğur Aktaş ve Kumite 67 kiloda bu sezonki üçüncü Karate 1 Premier Lig finalini Tokyo'da yakalayan Burak Uygur altın madalyanın sahibi olmayı başardılar.