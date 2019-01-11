Karatay'dan domuz gribine karşı beslenme önerisi

Latin ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere dünyada hızla yayılan domuz gribinin görülme sıklığı ülkemizde de artmış durumda. Müdahale edilmediği sürece ölümle bile sonuçlana bilen H1N1 virüsünden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi şart.

Domuz gribinden korunmak için doğru beslenmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Bu hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü kalması oldukça önemli. Bağışıklık sistemine etki eden en önemli nedenler ise; beslenme, uyku ve stres...



