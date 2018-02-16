Karatay ilaçsız iyileşebilen hastalıkları açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay, hücrelerin yanlış beslenme ve olumsuz dış faktörlerden bozulduğunu belirterek, ilaçsız iyileşebilen, bizlerin ölümcül zannetiği hastalıklardan bahsetti.

Karatay ilaçsız iyileşebilen hastalıkları açıkladı

Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabının tanıtımında, "İlaca mahkum olmuş, ‘Ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet ve diğer hastaların, kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmesi en insani haklarıdır" dedi. "Sizde genetik" ya da "Ölene kadar bu ilaçları içeceksin" denen hastalara Canan Karatay, "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" isimli yeni kitabında umut ışığı yaktı.

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Karatay ilaçsız iyileşebilen hastalıkları açıkladı

Kitabının basın toplantısında genetik teşhisi konulan hastalıkların kaynaklarını ve iyileşme süreçlerini anlatan Karatay "İnsülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haşimato, depresyon, unutkanlık, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji ve kanser gibi genetik denilen pek çok hastalık genetik değildir. Bu hastalıkların sebebi, hücrelerin bozukluğundandır. Hücre dediğimiz şey, yaşa göre 3 ila 6 ayda bir yenilenir. ‘Genetiktir, iyileşmez' ya da ‘Senin annen de şeker var, koruyucu olarak sana da bu ilacı verelim' denilen hastalara, bu kitapla hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, genetik olmadığı gerçeğini açıklamak istedim" dedi.

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Karatay ilaçsız iyileşebilen hastalıkları açıkladı

Hücrelerin yanlış beslenme ya da olumsuz dış faktörlerden dolayı bozulduğunu, kitapta da bu bozuklukları giderme yollarını madde madde açıkladığını söyleyen Karatay, fabrikadan çıkan yiyeceklerin hastalıkları tetiklediğini savundu: "Fabrikadan çıkan yiyecekleri yemeyin. Doğallıklarını kaybetmiş, işlenmiş, bozulmuş, kimyasallarla boyanmış, ilaçlanmış, yapaylaştırılmış makro besinler, yani yediğimiz sağlıksız proteinler, karbonhidratlar ve trans yağlar, hücrelerin normal çalışmasını engellemeye başlayınca, vitamin ve mineraller de vücuda yeterli oranda giremiyor ya da vücutta etkili bir şekilde üretilemiyor.

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Karatay ilaçsız iyileşebilen hastalıkları açıkladı

Bu durumda da vücuttaki katalizör veya kofaktör bulunmadığı için tüm hücrelerin yanı sıra, beynin, sinir, bağışıklık sistemleriyle bütün doku ve organlarda bozukluk ve aksaklıklar ortaya çıkıyor. Kısacası bu hastalıkları önleyebiliriz, hiç başlatmayabiliriz, başlamışsa durdurabiliriz ya da geçirebiliriz. Umutsuzluğu kırmak zorundayız. Herkesin vücudunda umut vardır."

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