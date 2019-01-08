Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay Bütçeye uygun sağlıklı beslenme için Karatay, günde 10 yumurta yenilmesini söyledi.

Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

TGRT Haber ekranlarında, Ekrem Açıkel'le Gündem Özel programının konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine altın değerinde tavsiyeler aktardı.

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Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu söyledi.Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yer ine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti. Şekerin kanseri beslediğinin altını çizen Karatay, şeker kullanımına bağlı olarak yıllar içinde hastalıkların arttığını ifade etti.

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Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

Karatay, seveni kadar sevmeyenin de çok olduğu kelle paça, işkembe, kokoreç gibi yemeklerinde çok faydalı olduğunu söyledi. Enerji içeceklerinin tüketimine de dikkat çeken Karatay, enerji içekleri kanser sebebidir, kalp krizi sebebidir dedi.

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Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

'KURTLU ELMA YENMELİ'

Meyve sebzede organik ürünlerin tercih edilmesini, özellikle kurtlu elmaların tüketilmesini aktaran Karatay, tarım ürünlerinde fazla ilaçlama ve hibrit tohum kullanımının tehlikelerine dikkat çekti.

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