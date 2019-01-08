Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

TGRT Haber ekranlarında, Ekrem Açıkel'le Gündem Özel programının konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine altın değerinde tavsiyeler aktardı.
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu söyledi.Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yer ine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti. Şekerin kanseri beslediğinin altını çizen Karatay, şeker kullanımına bağlı olarak yıllar içinde hastalıkların arttığını ifade etti.
'KURTLU ELMA YENMELİ'
Meyve sebzede organik ürünlerin tercih edilmesini, özellikle kurtlu elmaların tüketilmesini aktaran Karatay, tarım ürünlerinde fazla ilaçlama ve hibrit tohum kullanımının tehlikelerine dikkat çekti.
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