Karatay: Günde 10 yumurta yiyin yemekten sonra çay içmeyin

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu söyledi.Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yer ine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti. Şekerin kanseri beslediğinin altını çizen Karatay, şeker kullanımına bağlı olarak yıllar içinde hastalıkların arttığını ifade etti.

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