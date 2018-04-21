Karatay diyeti ile 8 kilo verin! Meşhur Canan Karatay diyet listesi

Profesör Doktor Canan Karatay tarafından hazırlanan Karatay diyeti en popüler ve en çok tercih edilen diyet listelerinden biri. Karatay diyetinin en büyük artısı sağlıklı, kişiyi uzun süre tok tutan gıdalardan meydana gelmesi ve verilen kilonun bir daha alınmaması. Karatay diyetinde ekmek ve şeker yasak. Karatay kahvaltısı günün en önemli öğünü kabul edilip, protein ve kalori açısından yüksek besinlerden oluşması tavsiye ediliyor.Canan Karatay'ın 1 haftalık örnek menüsü ile birlikte yasaklı ve serbest olan yiyeceklerini sizin için hazırladık. İşte meşhur Karatay diyeti;