Karatay diyeti ile 8 kilo verin! Meşhur Canan Karatay diyet listesi

Canan Karatay diyeti ayda 5 ile 8 kilo vermeyi garantileyen bir diyet. 6 ayda 30 kiloyu Karatay diyeti ile rahatlıkla verirsiniz. Canan Karatay diyeti listesi protein ağırlık ürünlerden oluşuyor. Size Karatay diyeti örnek menülerini Canan Karatay'ın kitabından hazırladık.

Karatay diyeti ile 8 kilo verin! Meşhur Canan Karatay diyet listesi

Profesör Doktor Canan Karatay tarafından hazırlanan Karatay diyeti en popüler ve en çok tercih edilen diyet listelerinden biri. Karatay diyetinin en büyük artısı sağlıklı, kişiyi uzun süre tok tutan gıdalardan meydana gelmesi ve verilen kilonun bir daha alınmaması. Karatay diyetinde ekmek ve şeker yasak. Karatay kahvaltısı günün en önemli öğünü kabul edilip, protein ve kalori açısından yüksek besinlerden oluşması tavsiye ediliyor.Canan Karatay'ın 1 haftalık örnek menüsü ile birlikte yasaklı ve serbest olan yiyeceklerini sizin için hazırladık. İşte meşhur Karatay diyeti;

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Karatay diyeti ile 8 kilo verin! Meşhur Canan Karatay diyet listesi

Canan Karatay diyetinde hedef vücudun enerji düzeyinden sorumlu leptin hormonunu kontrol altına alıp insülin direncini kırmak, karaciğer yağlanmasını gidermek ve göbek bölgesindeki yağ artışını engellemektir. Karatay Diyeti sağlıklı yağlar, protein kaynakları ve bazı karbonhidratlardan oluşur. Et, balık, yumurta, tereyağı, süt, peynir, yoğurt, sebze, meyve, bakliyat, turşu, ceviz, fındık, badem ve yerfıstığı bu diyetin temelini oluşturur.

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Karatay diyeti ile 8 kilo verin! Meşhur Canan Karatay diyet listesi

Karatay diyeti ile kaç kilo verilir : Canan Karatay diyeti yapanların çoğu bu diyet sayesinde 2 haftada 5 kilo verdiklerini bildiriyor. Karatay diyeti ile bir ayda 8 kilo vermek garanti olarak niteleniyor. Canan Karatay diyetinin en önemli artısı ise verilen kiloların geri alınmamasıdır.

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Karatay diyeti ile 8 kilo verin! Meşhur Canan Karatay diyet listesi

Karatay diyeti nasıl yapılır neler yenilir : Canan Karatay diyetinde mutlaka günde 8-10 bardak su içilmelidir. Her gün mutlaka 40-60 dk yürüyüş yapmalıdır. Alkollü içeçekler, gazlı içecekler ve hazır meyve suları bu diyette yasaktır. Sirke oranı yüksek, tuz oranı düşük olan turşular bu diyet listesinde yer alabilir.

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