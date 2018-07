Karatay: Bunları yerseniz boyunuz kısalır

Canan Karatay, hemen hemen her konuşmasında insanları şekerin zararları konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Vücuttaki ekmeğin, şekerin ve işlenmiş tüm gıdaların kanser yaptığını belirten hocamız: " “Kanser hücrelerini şeker besler. Bunlardan uzak durursak kanserden kurtuluruz. Her gün 20 dakika kendi temponuzda yürümeniz yeterli. En önemli faktörlerden biri de her gün yeterli likit almanız, yani su içmeniz çok önemli. Bütün işlenmiş karbonhidratlar ve bütün işlemiş unlar tehlikelidir. Bir de bunlarla yapılan ekmeklerin içinde çok fazla katkı maddeleri vardır” diyor.